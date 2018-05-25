» قتل عامل للخلاف على "فكة" 100 جنيه في البحيرة

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البحيرة

أبو المطامير

مقتل عامل

الخلاف على 100 جنيه

لقى عامل مصرعه إثر نشوب مشاجرة على فكة 100 جنيه بسوبر ماركت في قرية الناصر التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة يفيد بوجود جثة شاب داخل سوبر ماركت فى قرية الناصر بدائرة المركز.

على الفور، انتقل النقيب محمد ترابيس معاون مباحث مركز شرطة أبو المطامير لمكان الحادث وتبين وجود جثة " م ا " عامل داخل سوبر ماركت وأن الجاني هو " م ر " عاطل ويسكن فى نفس القرية.

وبتكثيف الإجراءات تم ضبط المتهم، وبسؤاله أقر بأنه دخل السوبر ماركت ليشترى احتياجات رمضان فحدثت مشادة كلامية بينه وبين العامل بسبب فكة 100 جنيه تطورت بطعنة للمجنى عليه عدة طعنات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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