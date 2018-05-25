» قطع المياه عن 15 منطقة بالجيزة لمدة 6 ساعات

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الصرف الصحي

المياه

المتحف المصرى

طريق مصر اسكندرية

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن 15 منطقة لمدة 6 ساعات تبدأ من الرابعة فجر الأحد القادم وحتى العاشرة صباحًا.

وجاء هذا القرار تنفيذا لأعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق بمحطة المتحف المصري الكبير.

وقالت المحافظة في بيان لها اليوم، إن المناطق التى سيشملها القطع هى: "طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومتفرعاته بداية من ميدان الرماية وحتى دار المنى، حدائق الأهرام القديمة، عزبة جبريل، كوم بكار، كفره نصار، كفر غطاطي، المنصورية ومتفرعاتها، المريوطية ومتفرعاتها، الوفاء والأمل، منشية  البكاري، الثلاثة طوابق، سهل حمزة، العريش، التعاون وحسن محمد، إلى جانب ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس".

ومن جانبه، وجه اللواء كمال الدالي، محافظ الإقليم، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدم تجاوز المدة المحددة وتدبير سيارات مياه بالتنسيق مع الأحياء المختصة للمناطق المتأثرة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.


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