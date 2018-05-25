» ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق

25 مايو 2018 - 05:31 م

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سجلت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 650 جنيها في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 : 557 جنيها

عيار 21 : 650 جنيها

عيار 24 : 743 جنيها

الجنيه الذهب : 5200 جنيه

الأوقية : 1303 جنيهات

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.