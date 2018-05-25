» بالفيديو.. وزارة الدفاع تحتفل بالعاشر من رمضان

25 مايو 2018 - 05:47 م

احتفلت وزارة الدفاع المصرية بذكرى العاشر من رمضان وقامت بنشر مقطع فيديو تحت عنوان "إرادة مصرية".

وتضمن الفيديو كواليس حول حرب أكتوبر، والتى أنتجت عبور 220 طائرة قناة السويس، 8 آلاف مقاتل فى 1600 قارب، وتدمير أكثر من 500 دبابة وأسر أكثر من 240 إسرائيليا.

وتضمن الفيديو كلمة للواء يسرى عمارة، من مقاتلى الفرقة 3 مشاه فى حرب 73، الذى تصدى وكتيبته للواء مدرع إسرائيلى بقيادة عساف ياجوري الذى قام النقيب يسرى عمارة ورجاله باعتقاله، بالإضافة إلى كلمة للواء محمد الصول من مقاتلى الفرقة 19 مشاة فى حرب 73.

وفي ختام الفيديو، شهد كلمة للرئيس الراحل محمد أنور السادات:"إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، إنه قـد أصبح له درع وسيف".

شاهد الفيديو..

