أخصائي تأهيل ليفربول يصدم "صلاح"

25 مايو 2018 - 05:53 م

كشف روبن بونز أخصائي التأهيل والمعد البدني لفريق ليفربول الإنجليزي عن موقف اللاعب المصري محمد صلاح من الصيام غدا بسبب اللقاء المنتظر أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح روبن بونز في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن أن صلاح حرص على الصيام منذ أول رمضان تنفيذا لتعاليمه الإسلامية، وهو أمر لن يؤثر عليه خلال التدريبات.

وتابع: "منذ مطلع رمضان كنا على استعداد جيد للصيام بوضع خطة محكمة للأمر، كما أن صلاح لن يصوم يوم المباراة وبالتالي لا يوجد تخوف من تأثير الصيام عليه".

يذكر أن ليفربول، سيلاقي ريـال مدريد الإسباني، غدًا السبت، في التاسعة إلا الربع مساءً في نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأوليمبي في كييف بأوكرانيا.