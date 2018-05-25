» أخر التطورات في الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي

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العمليات الجراحية

حورية فرغلى

التمارين الرياضية

استقرت الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي عقب إجرائها بعض العمليات الجراحية في الأنف والوجه بدول أوروبية خلال الأسابيع الماضية.

وعادت الفنانة إلى حياتها الطبيعية بممارسة التمارين الرياضية مع مدرب المشاهير محمد أبوالنجا داخل صالة الجيم لاستعادة لياقتها البدنية التي كانت عليها الفترة الماضية.

وكانت "فرغلي" متخوفة من العمليات الجراحية الأخيرة حيث قامت بأكثر من عملية في نفس المنطقة وتسعي لبعض التعديلات لما تركته العمليات السابقة من أثار سلبية.


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