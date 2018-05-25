«ساويرس» يُطالب «الخطيب» بالرحيل

25 مايو 2018 - 08:19 م

شن رجل الأعمال نجيب ساويرس، هجومًا لاذعًا على محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، مطالبًا برحيله عن القلعة الحمراء، وذلك بعد بيان تركي آل شيخ، رئيس الهيئة الرياضية السعودي، والذي شن خلاله هجوما على بيبو ومجلسه.

رجل الأعمال المصري نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الحقيقة أن الذى يجب أن يعتذر عن رئاسة الأهلى ويستقيل هو الخطيب مش تركى الشيخ... بهدلنا!".

وأصدر آل شيخ بيانا يهاجم فيه مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد أن أعلن عن اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.