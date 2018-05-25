استشهاد فلسطيني وإصابة 109 آخرين برصاص الاحتلال في غزة

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استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في مواجهات مع الاحتلال

إسرائيل

فلسطين

غزة

القدس

استشهاد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد شاب متأثرًا بجراحه، وإصابة 109 آخرين بالرصاص والاختناق، جراء مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي القطاع وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 109 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة وبحالات اختناق بالغاز المدمع، شرقي القطاع.

وفي وقت سابق، أعلن "القدرة"، استشهاد الفلسطيني ياسر سامي حبيب (24 عامًا)، في مستشفى "مار يوسف"، بمدينة القدس، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق خلال مسيرات "العودة"، على الحدود الشرقية لحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وعصر اليوم، توافد مئات من الفلسطينيين نحو خمس نقاط قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في مسيرة "العودة"، التي أطلقت عليها "الهيئة الوطنية العليا" (مؤلفة من الفصائل الفلسطينية) المنظمة للمسيرة اسم "جمعة مستمرون رغم الحصار".

ومنذ 30 مارس الماضي، يتظاهر فلسطينيون بشكل يومي قرب حدود غزة للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

واستشهد 115 فلسطينياً وأصيب أكثر من 12 ألف آخرين، منذ ذلك اليوم، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة، وفق آخر الإحصائيات.


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