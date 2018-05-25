«شكري» عن المصالحة: مصر لجميع أبنائها

25 مايو 2018 - 09:16 م

رد السفير سامح شكري على دعوات التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يؤكد أن مصر لجميع أبنائها طالما التزموا بالقانون والقواعد التي تجمعنا فهذا المنهج الذي نسير عليه.

شكري أكد في الوقت ذاته، في تصريح للتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، عدم وجود أي نية لتوجه للمصالحة مع جماعة استباحت دماء المصريين، مشددا على عدم وجود أي محل لمصالحة مع تنظيم غير شرعي.

وأضاف أن العلاقات المصرية الأمريكية مهمة للطرفين والاتصالات بين الجانبين مستمرة على جميع المستويات، مشيرا إلى أنه يتم الترتيب للتواصل على مستوى وزيرى الخارجية لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

وذكر وزير الخارجية أن العلاقات بين البلدين استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى المستوى الفني والتعامل في مختلف القضايا التي تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين.

وحول تطورات الأوضاع في ليبيا، أوضح الوزير أن اجتماع دول الجوار الليبي الثلاث أكد على ضرورة دعم المسار السياسي ودعم جهود المبعوث الأممي، متابعا أن الاجتماع شدد على ضرورة اتفاق الأشقاء في ليبيا على إجراء الانتخابات العام الجاري.

وأشار إلى أن التدخل الخارجي يعقد الأزمة الليبية، داعيا لضرورة أن يكون لدى الشعب الليبي القدرة أن يصيغ مستقبله بعيدا عن التدخلات الخارجية.