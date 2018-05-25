» «كلوب» يوضح موقفه من صيام «صلاح»

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أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم، الجمعة، عن ثقته في قدرة فريقه على الفوز بالمباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، المقررة لها غدًا السبت، في العاصمة الأوكرانية «كييف».

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي، إن "الخبرة مهمة للغاية، وأنا أثق في أن ريال مدريد سيكون أكثر ثقة خلال المباراة، ولكن لا مشكلة. كان أمامنا أسبوعين للاستعداد، وشاهدنا العديد من المباريات لريال مدريد وهم حقًا فريق قوي، ولكنهم لم يسبق لهم مواجهتنا ".

وأضاف: "نحن ليفربول، لم يتوقع أحد أن نكون هنا، ولكننا وصلنا للنهائي لأننا ليفربول، نحن الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في المسابقة. الخبرة التي يمتلكها ريال مدريد، تمنحه الأفضلية، ولكن الخبرة لا تساعد دائمًا، علينا أن نصعب الأمور عليهم، هذه خطتنا".

وتابع بالقول: "لا يمكننا القتال بنفس مستواهم، ولكن لهذا وجدت الخطط في كرة القدم، حتى تجعل المنافس الأفضل في مستواك، ووقتها يمكنك هزيمته. من الصعب تحقيق الأمر، ولكنه يستحق المحاولة ".

وبسؤاله عما إذا كان نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح سيتوقف عن صيام رمضان من أجل مباراة نهائي أبطال أوروبا، قال كلوب: "الدين هو أمر خاص، كما أفهم، ولذلك لا يوجد شيء أقوله عن ذلك، ولكن كل الأمور جيدة، ويمكنكم مشاهدته في التدريبات، يبدو مفعمًا بالحيوية والطاقة ".

وعن مقارنة محمد صلاح بنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ونجم برشلونة ليونيل ميسي، قال كلوب: " "سوف تظهر السنوات القليلة المقبلة ما إذا كان بإمكانه القيام بشيء مماثل، الأمر ليس بهذه السهولة، ميسي ورونالدو هما اللاعبان الأكثر تماسكًا على أعلى مستوى في السنوات العشر الأخيرة، ربما لفترة أطول 12 أو 13 عاما، هذا يجعلهما مميزين حقاً، لقد بدأ صلاح بصورة جيدة وسنرى ماذا سيحدث في السنوات القليلة المقبلة ".

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