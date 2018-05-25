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الشوط الأول.. الكويت يتقدم على منتخب مصر

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الكويت

المصريون

منتخب مصر

انتهى الشوط الأول بتقدم الكويت على منتخب مصر، بهدف دون رد، فى المباراة المقام على ملعب جابر الأحمد، فى إطار الإعداد لكأس العالم 2018 بروسيا والمقرر لها فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

تقدم فهد الأنصارى بهدف للكويت فى الدقيقة السابعة من الشوط الأول بعد تمريرة عرضية سددها على يمين شريف إكرامى.

بدأت المباراة باستحواذ للاعبى منتخب مصر فى وسط الملعب بتحركات من شيكابالا و ووردة لكن دون خطورة ، ويستحوذ بعدها المنتخب الكويتى على مجريات اللقاء ويضغط على الفراعنة لينجح فهد الأنصارى فى إحراز أول أهداف اللقاء فى الدقيقة السابعة برأسية فى مرمى شريف إكرامى من كرة عرضية وسط تخبط دفاعى للمنتخب.

بعدها يستحوذ لاعبو المنتخب المصرى للكرى وسط دفاع من المنتخب الكويتى للحفاظ على هدف التقدم ، لكن دون أى ترجمة لأهداف.

ويلجأ المنتخب المصرى فى الربع الثانى من الشوط الأول إلى التمريرات البينية عن طريق طارق حامد لكنها لم تمثل أى خطورة على مرمى المنتخب الكويتى.

وفى الدقيقة 30 ينجح شيكا فى قطع كرة من منتصف الملعب و يتوغل بها ويمر من أكثر من لاعب ويصل لمنطقة الجزاء للمنتخب الكويتى يسددها ضعيفة على يمين حارس الكويت.

ويستمر الفراعنة فى الاستحواذ على مجريات المباراة لكن دون خطورة تذكر على مرمى المنتخب.

وفى الدقيقة 38 هجمة للمنتخب يلعبها عمر جابر بينية لوردة الذى يسددها عرضية ضعيفة.

يستمر اللقاء على نفس الوتيرة ضغط واستحواذ من لاعبى المنتخب المصرى لكن دون أى خطورة على المرمى ، بفضل الدفاع الجيد من لاعبى الكويت لينتهى الشوط بتأخر الفراعنة بهدف.


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