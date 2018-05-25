» إحباط محاولة سرقة سور قلعة صلاح الدين

25 مايو 2018 - 10:14 م

أحبطت شرطة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، محاولة لسرقة السور الحديدي الخارجي المخصص لحماية حرم قلعة صلاح الدين والمطل على شارع صلاح سالم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة، حيث رصد فريق غرفة المراقبة الإلكترونية بالقلعة تحركات مريبة على الأسوار الخارجية لها، والتي أوضحت وجود خمسة أفراد من الخارجين عن القانون يقومون بفك السور الحديدى ووضعه على عربة كارو.

وعلى الفور قام رجال التفتيش بالمنطقة بإخطار شرطة السياحة والآثار ومباحث الآثار بالقلعة، والذين بدورهم تحركوا على الفور مع أفراد الوردية الليلية لأمن الآثار وإلقاء القبض على أربعة منهم واقتيادهم إلى قسم شرطة آثار القاهرة.

ومن جانبه قال مدير عام القلعة ناجي حنفي، إنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وسيتم عرض الخارجين عن القانون على نيابة الخليفة لاستكمال التحقيقات.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من وضع نظام المراقبة الإلكتروني بالقلعة وجاري حاليا التشغيل التجريبي له تمهيدا لافتتاحه.