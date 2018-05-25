ربة منزل تتنازل عن طفلها "السِفاح" لجارتها

25 مايو 2018 - 10:51 م

أمرت نيابة البساتين، اليوم الجمعة، إيداع طفل حديث الولادة بإحدى دور الرعاية، بعدما تنازلت عنه والدته لجارتها، لحملها فيه سفاحا.

ترجع تعود الواقعة، عندما دخلت سيدتان لقسم شرطة البساتين وطلبت إحدهما وتدعى "ل. ع" 30 سنة، ربة منزل، بعمل محضر رسمي بتنازلها عن طفلها الرضيع إلى جارتها "ن.ا"، وبالعرض على مأمور القسم أمر باحتجاز السيدتين.

وبمناقشتهما اعترفت الأولى، أنها حملت طفلها سفاحًا ولا تعرف والده، وأرادت التخلص منه إلا أن جارتها حاولت منعها وأقنعتها بالتنازل عن الطفل لها لتربيته، وأرادت توثيق ذلك في قسم الشرطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.