  • السبت 26 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:02 ص
بحث متقدم
سد النهضة

انفراجة جديدة فى مفاوضات سد النهضة

الآثار المهربة

«الخارجية»: الآثار المهربة لإيطاليا تثير العديد من التساؤلات

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

«الطيب»: أوروبا تصدر لنا الحروب لاستمرار تجارة السلاح

قلعة صلاح الدين

إحباط محاولة سرقة سور قلعة صلاح الدين

الدولار والجنيه

ارتفاع أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع

سامح شكري وزير الخارجية

«شكري» عن المصالحة: مصر لجميع أبنائها

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطيني وإصابة 109 آخرين برصاص الاحتلال في غزة

تركي ال شيخ والخطيب

بالأسماء.. «آل شيخ» يكشف صفقات «العيار الثقيل» للأهلي

الخطيب

«ساويرس» يُطالب «الخطيب» بالرحيل

وزير الخارجية سامح شكرى

هذا هو رأي «السيسي» في المصالحة مع الإخوان

ربة منزل تتنازل عن طفلها "السِفاح" لجارتها

قضايا وحوادث

العثور على طفل رضيع
العثور على طفل رضيع

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

سقوط عامل وزوجته في قبضة الأمن بتهمة النصب

#

أم تقتل طفلها لإجبار عشيقها على الاستمرار معها

#

مصرع ربة منزل أسفل عجلات «قطار الصعيد» بالمنيا

#

ربة منزل تتهم عامل مدرسة بالاعتداء الجنسي على طفلها

الاجهزة الامنية

ربة منزل

طفل سفاح

نيابة البساتين

أمرت نيابة البساتين، اليوم الجمعة، إيداع طفل حديث الولادة بإحدى دور الرعاية، بعدما تنازلت عنه والدته لجارتها، لحملها فيه سفاحا.

ترجع تعود الواقعة، عندما دخلت سيدتان لقسم شرطة البساتين وطلبت إحدهما وتدعى "ل. ع" 30 سنة، ربة منزل، بعمل محضر رسمي بتنازلها عن طفلها الرضيع إلى جارتها "ن.ا"، وبالعرض على مأمور القسم أمر باحتجاز السيدتين.

 وبمناقشتهما اعترفت الأولى، أنها حملت طفلها سفاحًا ولا تعرف والده، وأرادت التخلص منه إلا أن جارتها حاولت منعها وأقنعتها بالتنازل عن الطفل لها لتربيته، وأرادت توثيق ذلك في قسم الشرطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لـ«كوبر» بعد التعادل مع الكويت
» إحالة «جنش» للتحقيق
» اندلاع حريق بشارع التليفزيون
» رفع حالة الطوارئ بالسعودية تحسبًا لإعصار«مكونو»
» بالفيديو.. مصر تتعادل إيجابيا مع الكويت
» إيطاليا تحقق لتحديد أصل الآثار المهربة
» سبب حيرة «زيدان» قبل موقعة ليفربول
» تسريب «غالي» لخبر «دياز».. وتمسك «السعيد» بالانضمام للزمالك
» شاب يذبح ابن عمه بسبب كرة القدم
» تشكيل عصابى يعترف بسرقة التوك توك بالإكراه
» «صندوق النقد»: نظام التجارة العالمية مهدد

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر