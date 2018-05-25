» تسريب «غالي» لخبر «دياز».. وتمسك «السعيد» بالانضمام للزمالك

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المصريون

الاهلى

الخطيب

ال شيخ

أطلق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، عددًا من التصريحات النارية بعد اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للأهلي، وذلك في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكان تركي، قد أعلن بالأمس اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للأهلي، قبل ساعات قليلة من الاجتماع الطارئ لمجلس القلعة الحمراء، والذي تم إلغاؤه عقب بيان «آل شيخ».

وجاءت أبرز تصريحات تركي خلال البيان على النحو التالي:

آل شيخ: دعمت الزمالك بعد غضب مرتضى منصور.. ورئيس الأهلي رفض «الشناوي» بسبب بورسعيد.

علي جبر من بينهم.. تركي يكشف هوية صفقات «العيار الثقيل» للأهلي.

آل شيخ: رفضت دعم طاهر.. ودعمت الخطيب لرئاسة الأهلي.

آل شيخ: البدري طلب فترة معايشة مع جوارديولا بعد اتفاقه مع الخطيب على عدم التجديد.

آل شيخ يكشف عن طلب الخطيب التدخل في قضية مسك وتجديد العقود للنجوم.

آل شيخ: جماهير الأهلي تراني «شوال رز».. ودعمت الأحمر بربع المليار جنيه.

آل شيخ: تلقيت رسائل من مجلس الأهلي بعد إعلان مرتضى منحي رئاسة الزمالك.

آل شيخ: الأهلي هو من رفض «دياز».

آل شيخ: حسام غالي هو من سرب خبر اقتراب "دياز" من الأهلي للإعلام.

آل الشيخ: السعيد أراد الزمالك مرتين.. ونقلته لفنلندا «بحسابي».


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