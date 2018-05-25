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إحالة «جنش» للتحقيق

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جنش
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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

جنش

قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إحالة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، للتحقيق على خلفية تصريحاته الأخيرة التى تضمنت هجوم على بعض مسئولي النادي.

كان جنش تحدث فى الساعات الماضية حول تعرضه للظلم ذاخل الزمالك بسبب غيابه عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق رغم تألقه عندما يحصل على فرصة جيدة ونجاحه في قيادة الفريق لمنصات التتويج أكثر من مرة.

وبعد إصدار جنش التصريحات السابقة قرر الجهاز الإداري برئاسة أيمن حافظ توقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها 100 ألف جنيه، قبل أن يقرر مجلس الإدارة احالته للتحقيق خلال الساعات القادمة بمعرفة الشؤون القانونية. ‎


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