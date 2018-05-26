» رسميًا.. إيرلندا توافق على منح المرأة حرية «الإجهاض»

26 مايو 2018 - 12:07 ص

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن نتيجة الاستفتاء التاريخي الذي أجرته إيرلندا، اليوم الجمعة، حول قوانين الإجهاض، جاء في صالح رفع الحظر كاملًا عن الإجهاض.

وقالت الصحيفة إن نتيجة التصويت على رفع الحظر جاءت بنسبة 68% مقابل 32% صوتوا بـ"لا".

وتمنع المرأة في إيرلندا من إنهاء حملها في حالات الاغتصاب وزنا المحارم وحتى في حال وجود تشوهات مميتة لدى الجنين، ولكن يسمح لها بالإجهاض فقط في حال كانت حياتها معرضة للخطر.

وهذه هي المرة السادسة التي يتم فيها التصويت على هذه القضية؛ فالاستفتاء هو نتيجة لعدة عقود من النقاشات حول موضوع الإجهاض، وعلى "التعديل الدستوري الثامن" الذي يفرض حظرا شبه كامل على الإجهاض.