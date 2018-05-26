» شاب ينتحر بعد تكفير جيرانه وادعائه الألوهية

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تكفير جيرانه

ادعائه الالوهية

أقدم شاب علي إلقاء نفسه من الطابق السابع، بعدما لقب جيرانه بـ "الكفرة" وادعى الألوهية وتلته زوجته بثوان حيث ألقت بنفسها أيضًا، لفظ الزوج أنفاسه الأخيرة في الحال وتم نقل الزوجة إلى المستشفى في حالة سيئة.

تلقي اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا بسقوط شاب وزوجته من علو بمنطقة المريوطية بفيصل دائرة قسم شرطة الهرم ، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين مصرع شاب يبلغ من العمر 31 عامًا صاحب محل بقالة وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلهما إلى المستشفى، شكل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

كشفت تحريات العقيد محمد راسخ مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتوفى مريض نفسي خضع للعلاج النفسي منذ سنوات بمصحة بالعياط مسقط رأسه وتزوج منذ عامين من المصابة الأخرى البالغة من العمر 21 سنة طبيبة بيطرية ولم ينجبا، وأشارت التحريات أن المتوفي منذ قرابة 3 أيام أخذ يردد كلمات غريبة وصباح اليوم عقب أذان الفجر توقف بشرفة منزله وصرخ مرددًا أن كل من حوله كفار ويراهم بجهنم كانت زوجته تشاركه بلفظ نفس الكلمات وحاول الجيران تهدئته إلا أنه استمر في الصراخ وبعد قرابة 7 ساعات ألقي بنفسه من الطابق السابع وفوجئ الجيران بزوجته تلقي بنفسها بعده بـ 10 ثوان فقط.

أضافت التحريات التي أجريت برئاسة العميد عبدالوهاب شعراوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الزوج أصيب بكسر بالجمجمة وإصابات متفرقة ادت لوفاته بينما اصيبت الزوجة بكير بالعمود الفقري واصابات أخري حالتها سيئة.

تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.


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