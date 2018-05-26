» رقمان قياسيان فى انتظار"رونالدو"

26 مايو 2018 - 12:16 ص

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح ريال مدريد الإسباني، على بعد خطوة واحدة من تحطيم رقمين قياسين، في المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول الإنجليزي، المقرر إقامتها غدًا، السبت، في العاصمة الأوكرانية «كييف».

ويحتاج رونالدو لهدف في لقاء الغد أمام ليفربول من أجل التفوق على دي ستيفانو نجم النادي الملكي السابق، حيث يصبح رونالدو اللاعب الوحيد الذي سجل أهداف في 4 مباريات نهائية لدوري أبطال أوروبا.

كما ينضم رونالدو للنجوم التي توجت بالبطولة الأوروبية 5 مرات في حال فوز ريـال مدريد باللقب وعلى رأسهم دي ستيفانو فيما يبقى اللاعب باكو خينتو نجم الملكي السابق صاحب الرقم القياسي بالتتويج بـ6 ألقاب.



يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول الإنجليزي، في التاسعة إلا ربع، مساء غدًا السبت، على الملعب الأوليمبي بمدينة كييف الخاص بنادي دينامو كييف، والذي سبق له استضافة نهائي يورو 2012 بين إسبانيا وإيطاليا.