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رئاسة الجمهورية تتابع حل مشكلات قوائم انتظار المرضى فى المستشفيات

الحياة السياسية

السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
راضى

وكالات : حنان حمدتو

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الصحة

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عبد الفتاج السيسي

هالة زاي

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع برئيس مجلس الوزراء  الدكتور  مصطفى مدبولى  ووزيرة الصحة  الدكتورة هالة زايد ووزير المالية الدكتور محمد معيط  لمتابعة سير إجراءات الانتهاء من قوائم الانتظار للمرضي فى مختلف مستشفيات الجمهورية.

وأضاف راضى فى بيان له أن الرئيس  يباشر  أيضًا  جاهزية المستشفيات والاكتفاء بالمعدات الطبية والأدوية، وكذلك متابعة المسح الطبي لفيروس سي وعلاجه.

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