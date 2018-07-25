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اليوم.. البرلمان يصوت على برنامج الحكومة

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عمرو محمد-متابعات

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يصوت البرلمان اليوم على منح الثقة لبرنامج الحكومة، ويعقد المجلس آخر جلسات دور الانعقاد الثالث اليوم الأربعاء، بعد مناقشات النواب وتعقيب رئيس الوزراء.

في الوقت الذي ينتظر فيه تعليق وإسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى، بعد رفض الاستشكال المقدم منها على قرار حبسهما 5 سنوات وتأييد الحكم، مع استمرار حبسها، بعد اتهامهما بالتحصل على قروض من بنك القاهرة بمبلغ مالي قدره 239 مليون جنيه وامتناعهما عن سدادها.

 ومن المتوقع أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولى الجلسة ليرد على ملاحظات النواب وتعليقاتهم التي أثاروها خلال ردهم على برنامج الحكومة، وبعد تعقيب رئيس الوزراء تعليق للسيد الشريف وكيل أول المجلس ورئيس لجنة الرد على برنامج الحكومة، حيث يتحدث تعليقًا على ما دار فى جلسات المجلس يومي الثلاثاء والأربعاء بشأن برنامج الحكومة، ويعقب أيضًا على ما قاله رئيس الوزراء في كلمته، ثم يأخذ رئيس المجلس التصويت على منح الثقة من البرلمان لبرنامج الحكومة، وتكون الموافقة على منح الثقة للحكومة بأغلبية أعضاء المجلس أى 50% من عدد أعضاء المجلس زائد واحد.

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