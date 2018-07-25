  • الأربعاء 25 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

بهذه الإجراءات مصر تواجه مخاطر سد النهضة

ليفربول

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شيكابالا

مرتضى يكشف المسكوت عنه لأول مرة فى أزمة شيكابالا

ليبرمان

ليبرمان يطالب بإصدار قانون لتصفية الأسرى الفلسطينيين

وزير البترول

البترول تزف بشرى سارة للمواطنين

نبيل الحلفاوي

"الحلفاوي": شخصية وحيدة إذا ذكر اسمها لا تهاجم

صورة من الفيديو

جريمة قتل تهز القطامية.. والسبب صادم

الدولار

أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم

صلاح

سر تغيير صلاح لصورته على إنستجرام بهذه الصورة الغريبة

مرتضى

مرتضى يهين شيكابالا بعد بيانه المحرج

حرب هادئة بين "أنجلينا" و"أمل كلونى" بسبب براد بيت

الصفحة الأخيرة

انجلينا وكلونى
انجلينا وكلونى

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

كاتبة توجه سؤال محرج لـ"سلفى" على الهواء

#

"الرقص بمسجد الدقهلية " يشغل الخلاف بين إعلامي ومسئول الأوقاف

#

مواجهة نارية بين سلفي وداعية بشأن الذبح للأموات

#

سلفي لـ"ناشطة حقوقية": منظرك قبيح

اشتعلت حرب هادئة بين الممثلة الأمريكية أنجلينا جولى  والمحامية الأمريكية أمل كلونى، وذلك على إثر دفاع الأخيرة  عن طليق جولى الممثل الأمريكى براد بيت.

ووصفت كلونى  تصرفات أنجلينا من أجل الطلاق من زوجها السابق براد، بأنها "جنونية"، وبعد وقوف الثنائي كلوني إلى جانب الممثل براد بيت في قضية طلاقه، أشارت مصادر مقرّبة من أنجلينا إلى أنها مستاءة لأنها تعتبرها تحاول منافستها على لقب "سيدة هوليوود الأولى في الأعمال الخيرية".

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر المقربة من جولي لصحيفة "ذا صن" البريطانية أنها لديها قائمة انتقامية من المشاهير الذين شعرت بخيانتهم بعد طلاقها ومن بينهم الثنائي كلوني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انقلاب يوليو .. من هنا بدأ الانهيار

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ثورة يوليو وعبدالناصر وروايات الخصوم

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قاسم باشا يضع شرطًا لرحيل تريزيجيه
» مهندس أمام المحكمة: "زوجتى نكدية وترفض الحمل"
» حرب هادئة بين "أنجلينا" و"أمل كلونى" بسبب براد بيت
» وصف غريب من أسامة كمال لرقصة كيكي
» نقل مطربة شهيرة للمستشفى بسبب جرعة مخدرات زائدة
» وقف تجربة "الفياجرا للنساء" بعد تسببها في وفاة 11 طفل
» القضاء يثبت تورط "ملكة سناب شات" في مقتل صديقها
» رجل فتح قبرًا وقرر إحياء الميت الذي به فكانت نهايته مأساوية
» زوج ممثلة إباحية يطلب الطلاق: أصلها خانتني
» غضب من مبابي بعد أن تجاهل "صلاح" و "ميسي"
» بأمر الطب .. رونالدو يملك قوى خارقة

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى
محمود بديوي، الرابع مكرر في الثانوية العامة "أدبي"
مخدرات