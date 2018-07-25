مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

25 يوليه 2018 - 11:01 ص

تقام اليوم عدة مباريات ودية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي فريق النصر العماني في مباراة ستحدد المركز الثالث والرابع من بطولة صلالة والتي تقام بعمان.

وفي بطولة الكأس الدولية للأبطال يواجه ليفربول مواطنه مانشستر سيتي في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ليفربول كان افتتح البطولة بالخسارة من بروسيا دورتموند بهدف مقابل ثلاثة في مباراة شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح.

في المقابل، خسر مانشستر سيتي مباراته الأولى على يد بروسيا دورتموند بهدف دون مقابل.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي مباراته أمام ليفربول بمشاركة عدد من اللاعبين الشباب نظرًا لغياب الأساسيين للحصول على الراحة بعد المشاركة في الأدوار النهائية من كأس العالم.

وستشهد البطولة إقامة عدد من المباريات الهامة يأتي من أبرزها مواجهة يوفنتوس أمام بايرن ميونيخ، وميلان أمام مانشستر يونايتد.

وعن مواعيد ولقاءات المباريات وقنوت إذاعتها ستكون كالتالي:

- الإسماعيلي × النصر العماني .. الموعد 3 الظهر.. القنوات الناقلة أون سبورت.

- يوفنتوس × بايرن ميونيخ .. الموعد 1 بعد منتصف الليل.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- ليفربول × مانشستر سيتي .. الموعد 2 بعد منتصف الليل.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- ميلان × مانشستر يونايتد.. الموعد 5 بعد منتصف الليل .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.