» قاسم باشا يضع شرطًا لرحيل تريزيجيه

25 يوليه 2018 - 11:08 ص

قرر نادي قاسم باشا التركى، عدم التفريط في لاعبه المصري محمود تريزيجيه إلا بمبلغ 6 ملايين يورو، وكان اللاعب قد اقترب للانضمام لنادي جالطة سراى التركى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت بعض الصحف التركية، أن إدارة قاسم باشا أعلنت رفضها لكل العروض المقدمة من جانب مسئولي جالطة سراي للحصول على خدمات اللاعب المصري محمود تريزيجيه، حيث اشترطت الحصول على 6 ملايين يورو نظير إتمام الصفقة.

ويعد محمود تريزيجيه هو هداف فريق قاسم باشا بجميع المسابقات فى الموسم الماضى برصيد 16 هدفا، وهداف الفريق بمسابقة الدورى التركى أيضا برصيد 13 هدفا، كما يعد "الفرعون المصرى" أكثر لاعبى قاسم باشا مساهمة فى تسجيل الأهداف بمسابقة الدورى التركى، بعدما سجل 13 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى بمجموع 20 هدفًا .

وتم اختيار محمود تريزيجيه أفضل لاعب فى النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى التركى، من جانب موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم .