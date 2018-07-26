الساحر التركي يبهر أسامة كمال بعدة خدع: ازاي يعني؟

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الساحر التركي يبهر أسامة كمال
الساحر التركي يبهر أسامة كمال

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أسامة كمال

الساحر التركي

أبهر الساحر التركي "عارف غفوري" الإعلامي المصري أسامة كمال - مقدم برنامج "مساء دي إم سي" ، وذلك خلال استضافته عقب تعافيه من سم ثعبان كوبرا لدغه ببلده تركيا وتم نقله لمصر لتلقي العلاج نظرًا لعدم وجود ترياق لهذا السم إلا بأم الدنيا وبفرنسا .

وجرب "غفوري" مع أسامة كمال خدعة "الملاعق" ، إذ قام بثني عدم ملاعق حديدية على الهواء عن طريق اللمس ودون استخدام أي قوة تُذكر .

ثم طلب من أسامة كمال اختيار ورقة عليها اسم حيوان معين ، وبالفعل اختار "كمال" ورقة عليها اسم "ثعبان" ، ليتفاجأ بالساحر التركي يخرج الثعبان من علبة كان يضعها بجانبه من أول الحلقة وكأنه تنبأ باختيار الإعلامي الشهير .

الفيديو:


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