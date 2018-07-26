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ماذا قال ترامب عن التسريب الخاص به عن الممثلة الإباحية؟

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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ممثلة إباحية

ترامب

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظه الشديد على تسريب مكالمة بينه وبين محاميه يتحدث فيها عن شراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2006 .

وهاجم ترامب، اليوم الأربعاء، محاميه الشخصي السابق، مايكل كوهين، بعد أن قام الأخير بتسجيل مكالمات هاتفية جمعتهما بشكل سري.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "أي محام هذا الذي يقوم بالتسجيل لوكيله؟ محزن جدا".

وأمس الثلاثاء، نشرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية تسجيلا صوتيا يتحدث فيه الرئيس ترامب مع محاميه السابق، مايكل كوهين، عن أداء تحويل مالي لعارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي" تدعى كارين ماكدوغل، تزعم إقامة علاقة جنسية مع ترامب عام 2006.

ولم ينف ترامب إقامة هذه العلاقة مع هذه العارضة، واكتفى بانتقاد محاميه السابق.

وأضاف: "هل هذا هو الأول (التسجيل)، ولماذا تم قطع الشريط فجأة بينما كنت أفترض أشياء إيجابية (لم يوضحها)".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سمعت أن هناك عملاء والعديد من المراسلين الذين تم التسجيل لهم، فهل يكون الأمر كذلك؟ هذا سيئ جدا"، دون تفاصيل.

وليست قضية هذه العارضة هي الوحيدة، فسبقها قضية ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، التي دفع لها المحامي السابق لترامب مبلغ 130 ألف دولا؛ من أجل شراء صمتها، وعدم الحديث عن علاقة جنسية سابقة جمعت بينهما.

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