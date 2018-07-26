» انخفاض طفيف في الطقس والعظمى تسجل 37 درجة

26 يوليه 2018 - 09:16 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 26 يوليو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية فى البحر المتوسط شمالية غربية، وفى البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

وسط الدلتا 24 36

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 31

السلوم 22 31

سيوة 27 40

بورسعيد 25 32

دمياط 26 32

العريش 24 32

رفح 24 31

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 36

رأس سدر 26 38

نخل 21 37

نويبع 29 40

طابا 27 35

كاترين 21 33

الطور 25 37

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 30 41

مرسى علم 29 40

الفيوم 25 39

بنى سويف 25 40

المنيا 25 40

أسيوط 28 41

سوهاج 28 42

قنا 28 44

الأقصر 28 44

أسوان 30 45

أبوسمبل 32 44

الوادى الجديد 25 44

شلاتين 27 42

ابو رماد 27 39

راس حدربة 28 38

حلايب 29 38