ألمانيا: مصر حققت إنجازًا في زمن قياسي

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غاز

أشادت السفارة الألمانية في القاهرة، بالمشاريع التي أقامتها مصر لإنتاج الطاقة، بالتعاون مع شركة "سيمنز" والتي افتتحت 3 محطات كهربائية تعمل بالغاز.

وقال سيمون زونكي، القائم بأعمال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، في بيان له: "أنجزت شركة سيمنز هذا المشروع العملاق بالتعاون مع شركائها المصريين في زمن قياسي، حيث تحقق هذا الإنجاز بفضل قيام الحكومة الاتحادية الألمانية بإصدار ضمانات تصديرية واسعة النطاق، ولقد قدمنا معا إسهاما هاما في تنمية وتطوير قطاع الإمداد بالطاقة في مصر".

وأضاف: "نحن نبني على هذا النجاح ونستثمر في مستقبل هذا البلد من خلال مركز تدريب الفنيين الذي ينشأ بالتعاون بين شركة سيمنز ومؤسسات التعاون التنموي الألمانية، وكذلك من خلال سلسلة من المشاريع الأخرى في مجال الطاقات المتجددة".


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