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بعد عجز 15 عامًا.. تحقيق فائض بموازنة الدولة

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المالية

أحمد كوجك

موازنة الدولة

فائض

كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن الدولة حققت فائض أولى بالموازنة العامة للدولة لأول مرة منذ 15 عاما، بقيمة 4 مليارات جنيه، بما يعادل نسبة 1%.

وأوضح "كوجك"، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم الخميس، أن معدلات الدين العام انخفضت من 108% إلى 98%، كما انخفض العجز الكلى عن 10% لأول مرة منذ سنوات، محققا 434 مليار جنيه بنسبة 9%.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تحقيق المستهدف من موازنة العام المالى المنتهى 2017-2018، وسط ظروف اقتصادية صعبة منها ارتفاع سعر برميل البترول من 55 دولارا، كما كان محددا بالموازنة إلى 80 دولارا، كذلك ارتفاع سعر الدولار من 16 جنيها كما تم تحديده بالموازنة، إلى نحو 17.8 جنيه.


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