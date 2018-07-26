الدولة جمعت 628 مليار جنيه إيرادات ضريبية في عام

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المالية

إيرادات

ضرائب

أحمد كوجك

كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن الدولة جمعت نحو 628 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، كإيرادات ضريبية، بنسبة نمو 26%، محققة 104% من المستهدف.

وأوضح "كوجك"، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم الخميس، أن الإيرادات غير الضريبية بلغت نحو 161 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017-2018.

وأضاف أن معدلات الدين العام انخفضت من 108% إلى 98%، كما انخفض العجز الكلى عن 10% لأول مرة منذ سنوات، محققا 434 مليار جنيه بنسبة 9%، لافتًا إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة لأول مرة منذ 15 عاما، بقيمة 4 مليارات جنيه، بما يعادل نسبة 1%.

وأشار كوجك إلى أنه تم تحقيق معدل نمو 5.3% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، لافتا إلى أنه لأول مرة منذ 10 سنوات يتخطى النمو نسبة 5%، كما انخفض معدل البطالة إلى 10%.


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