  • الخميس 26 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر06:29 م
بحث متقدم
محمد أحمد المعروف بـ«غطاس المجاري»

تأديب«غطاس المجاري» بتهمة كسب تعاطف الرأي العام!

كوكب الأرض

علماء فلك: نهاية العالم خلال أسبوع

الشرطة تعاين موقع الحادث

بالصور.. تفاصيل جديدة عن مقتل مدير سد النهضة

الفيران

النحل والغربان والفئران في خدمة الشرطة

مطار أبوظبي "أرشيفية"

«الحوثي»تعلن قصف مطار أبو ظبي..والأخير:مجرد حادثة

وزير المالية محمد معيط

«السيسي» يكلف«المالية»بإعادة النظر في هيكل الأجور

أحمد كوجك، نائب وزير المالية

الدولة جمعت 628 مليار جنيه إيرادات ضريبية في عام

عباس كامل

هذا ما طلبه رئيس المخابرات المصرية بشأن غزة

التجاريين حريق

تفسيرات متضاربة للحرائق الأخيرة داخل «دفاع البرلمان»

حريق منزل

حريق منزل بالقرب من محكمة الأسرة بالمنيا

مقتل شاب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية

قضايا وحوادث

مشاجرة بالمنيا
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

أمن إسكندرية يسيطر على مشاجرة دامية بالسلاح الأبيض

#

5 قتلى و190 جريحًا في أسبوع باحتجاجات العراق

#

مقتل بقال وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

#

مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية فى كرداسة

قتل

مشاجرة

خلافات

اسلحة نارية

تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها فى واقعة مقتل شاب وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على قطعة أرض، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 كان ضباط مباحث قسم البساتين، قد تلقوا إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول جثة شاب ومصابين جراء مشاجرة بين الأهالى بالأسلحة النارية.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض وراح ضحيتها "م.ج" 18 سنة، بينما أصيب اثنان آخران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكى لجنود "طاهر 57"
» مقتل شاب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية
» أصالة عن وفاة مي سكاف: "الحرية ما بتموت"
» القصة الكاملة لمقتل فتاة على يد شقيقها
» الأحد.. جامعة بنها تحتفل بيوم التميز
» كواليس محاكمة حسن مالك
» "أم بيومي" تغرق في المياه والأطفال تسبح في الشوارع
» النقض تؤيد سجن مفتي «الإخوان»
» بالفيديو.. حلا الترك تشارك تحدي "كيكي"
» الجندي عن مشاركته فى "الباطنية": "من غلبي"
» من فلسطين..رأيت أننا انتصرنا على اليهود

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    07:00 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى