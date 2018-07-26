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الأحد.. جامعة بنها تحتفل بيوم التميز

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الدكتور السيد القاضي
الدكتور السيد القاضي

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جامعة. بنها. تحافل. بيوم. التميز

تنظم جامعة بنها يوم الأحد القادم، احتفالية كبرى للاحتفال بيوم التميز العلمي الرابع، حيث يفتتح الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة فعاليات اليوم بحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأمناء المساعدين بجامعة والقيادات الإدارية والطلاب وعدد كبير من العاملين.

 ويقوم الدكتور القاضي بتكريم نائبي رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدراسات العليا بمناسبة بلوغهما سن التقاعد، وكذلك سيكرم القاضي عمداء الكليات السابقين والذين انتهت مدة عمادتهم، كما يقوم القاضي بتكريم الدكتور يسري السعيد مدير عام المستشفيات الجامعية السابق.
وتشهد الاحتفالية تكريماً لطلاب الجامعة الأوائل في مختلف الكليات، كما سيتم الإعلان عن المكتبات الفائزة في مسابقة أفضل مكتبه بالجامعة لهذا العام، وسيتم منح المكتبات الفائزة شهادات تقدير وجوائز مالية تشجيعاً لها على استمرار التميز في أداء خدماتها للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

يقوم "القاضي"، بتكريم وحدة الجودة بكلية العلوم التي بذلت مجهوداً كبيراً أدى إلى حصول الكلية على الاعتماد من قبل الهيئة القومية للاعتماد وعلى هامش الاحتفالية سيتم الإعلان عن مراجعة الخطة البحثية للجامعة 2017-2022 وإعطاء دفعة جديدة لتنفيذها وفقاً للمواعيد المحددة بها.
 
وقال إن الجامعة تحرص على إقامة هذه الاحتفالية تكريماً لكل الجهود التي بذلت في مختلف المجالات العلمية والبحثية والإدارية وحتي تقول الجامعه لكل من بذل جهداً، نحن نشكركم ونقدر جهدكم ونطالبكم باستمرار العمل والتميز.

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