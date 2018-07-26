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رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكى لجنود "طاهر 57"

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الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة

المحرر العسكرى

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القوات المسلحة

تدريب

محمد فريد

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "طاهر 57" الذى نفذته إحدى وحدات المشاة الميكانيكى بالمنطقة الشمالية العسكرية، فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض القرارات للقوات المنفذة وتحقيق المهام المخططة، حيث ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والقوات المنفذة للتدريب فى إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة.

وأثنى رئيس الأركان على الأداء المتميز للعناصر المشاركة فى المشروع وما وصلت إليه من مهارات ميدانية وقتالية مكنتها من تنفيذ كافة المهام المخططة والطارئة بقدرة وكفاءة عالية.

كما التقى الفريق محمد فريد بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وألقى خلال اللقاء قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أكد فيها على أن رجال المنطقة يملؤهم العزيمة والإصرار للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى، والتفانى فى تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لتأمين وحماية مقدرات ومكتسبات الشعب المصرى العظيم.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مؤكدًا على أن التدريب هو إحدى الركائز الأساسية لبناء قوات مسلحة قوية وقادرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها تحت مختلف الظروف، ليصبح الفرد المقاتل قادرًا على استخدام السلاح والمعدة بقدرة وكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن أسمى معانى التضحية للإنسان هى تقديم روحه فداءً لوطنه دون انتظار أى مقابل.

كما أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى تنفيذ كافة الأنشطة والمهام المسندة إليهم، ومجابهة التحديات التى تستهدف أمن مصر القومى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018 "، مشددًا على أن القوات المسلحة تخوض حربًا شرسة لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود المصرية، وإجهاض كافة المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار البلاد.


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