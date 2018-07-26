  • الخميس 26 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر06:28 م
بحث متقدم
محمد أحمد المعروف بـ«غطاس المجاري»

تأديب«غطاس المجاري» بتهمة كسب تعاطف الرأي العام!

كوكب الأرض

علماء فلك: نهاية العالم خلال أسبوع

الشرطة تعاين موقع الحادث

بالصور.. تفاصيل جديدة عن مقتل مدير سد النهضة

الفيران

النحل والغربان والفئران في خدمة الشرطة

مطار أبوظبي "أرشيفية"

«الحوثي»تعلن قصف مطار أبو ظبي..والأخير:مجرد حادثة

وزير المالية محمد معيط

«السيسي» يكلف«المالية»بإعادة النظر في هيكل الأجور

أحمد كوجك، نائب وزير المالية

الدولة جمعت 628 مليار جنيه إيرادات ضريبية في عام

عباس كامل

هذا ما طلبه رئيس المخابرات المصرية بشأن غزة

التجاريين حريق

تفسيرات متضاربة للحرائق الأخيرة داخل «دفاع البرلمان»

حريق منزل

حريق منزل بالقرب من محكمة الأسرة بالمنيا

حريق منزل بالقرب من محكمة الأسرة بالمنيا

قبلي وبحري

حريق منزل
حريق منزل

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

زوجة في محكمة الأسرة: "زوجي يقدمني لوالده"

#

سيدة: "زوجى نشر صورى على المواقع الإباحية"

#

عامل أمام المحكمة: "زوجتى مدمنة أكل هندي.. وأنا زهقت"

#

تأجيل طعن 37 متهمًا باقتحام قسم التبين لـ7 يونيو

حريق

منزل

المنيا

امن المنيا

مصبين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا، اليوم، حريقًا محدودًا اندلع بمنزل بمنطقة أبوفيللو خلف محكمة الأسرة بشرق النيل، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير الأمن، إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزل ملك "مظهر-ع-ا" 63 عامًا بالمعاش، ويقع خلف محكمة الأسرة بشرق النيل في منطقة أبوفيللو.

انتقل رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية، وتبين عدم وجود مصابين، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة، ورجحت المعاينة الأولية التي أجراها فريق من المباحث والمعمل الجنائي، نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار النيابة العامة للتصرف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكى لجنود "طاهر 57"
» مقتل شاب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية
» أصالة عن وفاة مي سكاف: "الحرية ما بتموت"
» القصة الكاملة لمقتل فتاة على يد شقيقها
» الأحد.. جامعة بنها تحتفل بيوم التميز
» كواليس محاكمة حسن مالك
» "أم بيومي" تغرق في المياه والأطفال تسبح في الشوارع
» النقض تؤيد سجن مفتي «الإخوان»
» بالفيديو.. حلا الترك تشارك تحدي "كيكي"
» الجندي عن مشاركته فى "الباطنية": "من غلبي"
» من فلسطين..رأيت أننا انتصرنا على اليهود

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    07:00 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى