» داعية تركي يدفع مليون يورو ليصبح ماسونيا

وألمح ج.و. إلى أنهم سلموا الأموال يدا بيد إلى القائد الأعلى لمحفل P2 Mason جيان فرانكو بيلوني والفريق الذي كان معه، وأضاف "نشرت الصحافة مقاطع اعتناق أوكتار الماسونية. حتى أن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني زار تركيا عام 2014 ولم يلتق إلا أوكتار الذ أعرب خلال اللقاء عن رغبته في التعرف إلى السياسيين في إيطاليا. كما طلب نشر أخبار صحفية تمدحه، وهو ما حدث بالفعل".



وأشار ج.و. إلى أن أوكتار أرسل شخصا يدعى أوكتار بابونا برفقة شخص آخر نيابة عنه ليشاركا في الحفل الذي أقيم يوم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، كما شارك الاثنان في مراسم تنصيبه، موضحا أن أوكتار دفع 200 ألف دولار للحصول على دعوتين للمشاركة في الحفل ومراسم التنصيب. وأضاف أن الأفكار السيئة حول الماسونية المنشورة على مواقعهم على الإنترنت تم تغييرها إلى "الماسونيين الملحدين"، وأنه تم إيقاف طابعة كتبه حتى يجرى التعديل ذاته على محتوياتها.