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بالفيديو.. تطوير شاشة مرنة غير قابلة للكسر

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المصريون ـ متابعات

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طورت شركة سامسونج الكورية الجنوبية شاشة مرنة جديدة غير قابلة للكسر، وحصلت على شهادة اختراع من مختبرات "أندر رايتيرز".
وتتجه شركة سامسونج إلى طرح هاتف ذكي بشاشة مرنة مقاومة للكسر، وهو ما يعني أن أسواق الإلكترونيات ستشهد طرحا وشيكا لأول جهاز قابل للطي بالكامل.
وأوضحت "سامسونج" أنها اعتمدت على مادة بلاستيكية غير قابلة للكسر في تطوير لوحة "الأوليد" الثورية، وبأن ميزة الطي ليست الوحيدة، فالشاشة تتمتع أيضا بطابعها البراق ومتانتها.
ولا تقتصر استخدامات الشاشة على الهواتف الذكية فحسب، وإنما يمكن الاستفادة منها في صناعات أخرى مثل السيارات والمعدات العسكرية وأجهزة الألعاب.
ويأتي كشف "سامسونج" عن تطوير شاشة مرنة قابلة للطي وسط تباطؤ أداء سوق الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، في ظل تقديرات متضاربة لأسباب الركود المفاجئ.
ويعزو عدد من عشاق الهواتف الذكية عزوفهم عن الأجهزة الجديدة إلى عدم جلبها خاصيات جديدة ومبهرة، واكتفائها بإضافة بعض الميزات الطفيفة.
وتسعى شركات الهواتف إلى تطوير عدد من الميزات قبل طرح هواتف ذكية جديدة مثل السرعة وزيادة حجم الشاشة وتحسين جودة الكاميرا وتطوير مقاومة الجهاز للمياه، فضلا عن خاصيات التعرف على المستخدم.



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