عصابة مخدرات ترصد 70 ألف دولار لقتل كلبة

27 يوليه 2018 - 11:22 ص

نجحت كلبة بوليسية بكولومبيا في العثور علي كميات قياسية من المخدرات، مما جعل عصابة التهريب التهديد بقتلها، واضطر مسئولون في شرطة كولومبيا لنقلها من موقعها، بعد أن خصصت تمكن رجال المباحث من الوصول الي معلومات تؤكد أن العصابة رصدت مبلغ 70 ألف دولار لمن يأتي برأسها.

وبحسب ما نقلت صحيفة "التلجراف" البريطانية عن الشرطة، الخميس، فإن العصابة رصدت 53 ألف جنيه إسترليني 70 ألف دولار مكافأة لمن يقتل الكلبة.

وكانت كلبة الشرطة "سومبرا"، التي تعني "الظل" بالإنجليزية، تعمل في تيربو بمنطقة يورابا الكولومبية، وهي نقطة استراتيجية لتجار المخدرات لإطلالتها الساحلية.

وبعد أن اكتشفت 10 أطنان من الكوكايين، في وقت سابق من هذا العام، رصدت عصابة يورابينوس لتجارة المخدرات في كولومبيا مكافأة لمن يأتي برأس سومبرا.

ونتيجة لهذا الإعلان، نقل المسؤولون في الشرطة الكلبة إلى خارج مناطق نفوذ عصابة يورابينوس)، فأصبحت تعمل حاليا في المطار الرئيسي للبلاد.

وفي السنوات القليلة الماضية، وبفضل حاسة الشم القوية، تمكنت الكلبة، وهي من فصيلة "شيبرد" الألمانية، من مساعدة الشرطة في القبض على 245 متهما.



