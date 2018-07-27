» ممثلة تركية تنضم لتحدي "كيكي" وعاقبتها مأساة

27 يوليه 2018 - 11:29 ص

انضمت المغنية التركية شهيرة هوليا أوشر، إلى تحدي "كيكي" الذي يجتاح شبكات التواصل، لكن الأمر انتهى معها بمأساة وفق ما أظهر شريط فيديو شاهده مئات الآلاف.

ويتفنن المشاركون في تحدي "كيكي"، وفق ما أفاد موقع صحيفة "حرييت" التركية، بأداء رقصات، لكن أخطرها وأكثر انتشارًا هي الرقص إلى جانب سيارة تتحرك، وهو ما فعلته أوشار.

وأفادت الصحيفة بأن أوشار نشرت على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" فيديو تبلغ مدته 16 ثانية لتحدي "كيكي" الذي حدث بشارع فرعي في بلدة أيفاليك غربي تركيا.

ويظهر الفيديو في بدايته، خروج أوشار من باب مقعد سيارتها، قبل أن تبدأ في أداء رقصة "كيكي"، وفي الأثناء كانت السيارة تسير بوتيرة بطيئة، قبل أن تزداد سرعتها بصورة كبيرة ومفاجئة.

وأصاب الأمر أوشار بالهلع فركضت بأقصى سرعتها للحاق بسيارتها قبل أن تبلغ طريقا رئيسيا تسير فيه الكثير من المركبات، وانتهى الفيديو وسيارة المغنية تتحرك.

وذكرت "حرييت" أن السلطات فرضت غرامة مالية مقدارها 235 ليرة تركية (50 دولارا)، على أوشار لارتكابها مخالفة تعريض حركة السير للخطر.

ولم تكتف السلطات بالمخالفة، إذ اصطحبت الشرطة المغنية لمركز طبي من أجل إجراء فحوص لها، بسبب "العمل الخطير" الذي ارتكبته.

وشاهد الفيديو أكثر من 2.3 مليون شخص على حساب هوليا أوشار في "إنستغرام" حتى ظهيرة الخميس.

وليس واضحا ما إذا كان أحد في السيارة وقت تسجيل الفيديو، خصوصا أنها خرجت من باب مقعد السائق.



شاهد الفيديو من



شاهد الفيديو من هنا ..