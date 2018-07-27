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نيمار لاعب "بوكر" محترف

الرياضة

بيمار
بيمار

عمرو محمد-متابعات

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نيمار

لاعب بوكر

كاس لعالم

بتعرضه للسخرية خلال مباريات كأس العالم، بسبب ادعاء السقوط كل عدة دقائق في المباريات، أظهر نيمار تفوقه في ألعاب الورق حيث حل سادسا بين 288 متسابقا في مسابقة للبوكر في البرازيل .

وقال منظمون إن نيمار، الذي كان ضمن تشكيلة البرازيل التي خسرت 2-1 أمام بلجيكا في دور الثمانية لكأس العالم في روسيا الشهر الحالي، نجح في تحقيق أرباح كبيرة عندما حول سبعة آلاف ريال برازيلي (1877 دولارا) شارك بها في المسابقة إلى 79440 ريالا (21308 دولارات) قبل إقصائه من المرحلة الأخيرة .

وقال مهاجم باريس سان جيرمان البالغ عمره 26 عاما قبل لحظات من انطلاق الجولة النهائية "سعيد للغاية للمشاركة في هذه البطولة لأول مرة والوصول للنهائي مع لاعبين رائعين. هذه تجربة جديدة بالنسبة لي ".

وتقدم نيمار للمشاركة في البطولة مع خمسة من أصدقائه يوم الاثنين الماضي وكان الوحيد بين الستة الذي تأهل لمنافسات اليوم الثاني .

وكان من المقرر أن تقام الجولة النهائية التي تضم تسعة لاعبين على طاولة واحدة مساء الثلاثاء لكنها تأجلت ليوم واحد بعد موافقة المتنافسين من أجل السماح لمهاجم باريس سان جيرمان بحضور حفل زفاف أحد أصدقائه .

وعاد وشارك  الأربعاء لكن بعد أربع ساعات تقريبا خرج من المنافسة .

وباتت لعبة البوكر في السنوات الأخيرة إحدى الوسائل التي يلجأ اليها لاعبو البرازيل للاسترخاء والابتعاد عن ضغوط كرة القدم .



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