انتقادات لاذعة لمسئولي برشلونة بسبب رحلة طيران

27 يوليه 2018 - 11:33 ص

وعد نادي برشلونة الإسباني بسفر سيدات الفريق النسائي على الدرجة الأولى خلال ما تبقى من جولته بالولايات المتحدة بعد سفرهن على الدرجة الاقتصادية، وذلك بسبب الانتقادات التي طالت الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد سفر الفريق النسائي إلى الولايات المتحدة على الدرجة الاقتصادية، بينما سافر فريق الرجال على الدرجة الأولى في نفس الرحلة.

وقال جوسيب بيبيس المتحدث باسم النادي، إن فريق السيدات سافر على الدرجة الاقتصادية بالطائرة وليس درجة رجال الأعمال، نظرا لضمهن للجولة في وقت متأخر بعدما استأجر النادي طائرة بالفعل.

وأضاف بيبيس في مؤتمر صحفي: أن النادي كان يستحق المزيد من الإشادة على الخطوات، التي اتخذها للترويج لفريق السيدات.

وأوضح: كانت الرحلة مريحة على حد وصفهن ومن الآن سيسافرن على الدرجة الأولى خلال الرحلات الداخلية.

ودافعت ماريا تاشيدور مديرة فريق السيدات عن النادي في وجه الانتقادات.

وقالت تاشيدور في رسالة على الموقع الرسمي للنادي: "لكل من قرروا في هذه الأيام انتقاد ظروف فريق السيدات في جولته أقول إن برشلونة طلب من فريق السيدات السفر مع فريق الرجال لكي يسافرن في المستقبل على درجة رجال الأعمال بطائرة الفريق الخاصة".

وتابعت: "سيأتي اليوم الذي نستطيع أن نتحدث فيه عن المساواة لأن رياضة السيدات ستحظى بنفس التغطية الإعلامية واتفاقيات الرعاية واهتمام المشجعين مثل الرجال".

وأضافت: "حتى ذلك اليوم فإن من الأفضل لمن ينتقدوننا اليوم أن يدركوا الجهد الذي يقوم به النادي للترويج لرياضة السيدات".

ويخوض برشلونة حاليًا أول جولة مختلطة على الإطلاق، حيث يتدرب فريقا الرجال والسيدات في مقر نايكي بمدينة بيفرتون في ولاية أوريجون الأميركية.