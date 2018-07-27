اعترافات مثيرة للمتهمين بالاعتداء على سائق بالعمرانية

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سائق توك توك

نزيف فى المخ

الاعتداء على سائق

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام أورقة المحققين بإصابة سائق توك توك بنزيف في المخ بالعمرانية.

وذكرا المتهمين أن مشادة كلامية نشبت بينهما وبين المجنى عليه، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بمنطقة ترعة الزمر.

وأضافا أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة، حيث اشتبكا مع المجنى عليه، وخلال المشاجرة حصل المتهم "أحمد.ش" على عصا خشبية "شومة" وسدد ضربة استهدف بها رأس المصاب ما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ.

تلقى الرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغًا يفيد بنقل "جمال.ر"، سائق توك توك إلى مستشفى الهرم، مصابًا بنزيف بالمخ نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية "شومة".

وبإجراء التحريات تبين أن "أحمد.ش" وشقيقه "محمد"، سائقى توك توك، وراء الاعتداء على المجنى عليه، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إخطار النيابة للتحقيق.


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