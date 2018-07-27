  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:37 م
بحث متقدم
منتصر الزيات

الزيات لقادة الفكر : اخرجوا من التيه

الأخوان وعكاشة

طبيب نفسي: هذا ما يعاني منه قيادات الإخوان

حريق مخزن

حريق هائل في مخزن أخشاب بعزبة خير الله

المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعى

المتحدث العسكري يكشف نجاحات العملية الشاملة بسيناء

الرئيس السيسي

"السيسي" يعزي نظيره اليوناني في ضحايا الحرائق

مدحت شلبي

رسميًا.. مدحت شلبي يوقع لـ"بيراميدز"

ياسر عبد المحسن

أول رد لموظف "CIB" بشأن تلاعبه في ودائع العملاء

أعلى البنوك سعرا لـ "الدولار" اليوم

تعرف على أسعار العملات اليوم

مقتل مدير مشروع سد النهضة الأاثيوبي داخل سيارته

تفاصيل جديدة حول مقتل مدير مشروع سد النهضة

خسوف القمر بالقرن الواحد والعشرين سيكون بالأقصر السبت

"أزهري" عن خسوف القمر: "بروفة ليوم القيامة"

انتحار عامل لمروره بأزمة نفسية بالإسكندرية

قضايا وحوادث

انتحار عامل "شنقًا" داخل مسكنه بسوهاج
انتحار عامل "شنقًا" داخل مسكنه بسوهاج

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة في ذبح عامل حماته بدمياط

#

لمروره بحالة نفسية.. عامل يحاول الانتحار فى المنصورة

#

انتحار عامل «شنقا» داخل غرفة نومه بالشرقية

#

عامل يتخلص من حياته شنقًا داخل منزله فى الدقهلية

الإسكندرية

انتحار عامل

الانتحار فى الشقق

أقدم عامل على الانتحار داخل شقة سكنية بالعقار رقم 3 مساكن الجمهورية دائرة القسم، بالإسكندرية.

 انتقل رجال الأمن لمقر الحادث ووجود مسجي أعلى سرير بصالة الشقة يرتدى كامل ملابسه وبمناظرته تبين إصابته بجرح قطعى بشرايين اليد اليسرى  وعُثر بجواره على شفرة موس ملوثه بالدماء.

وبسؤال نجله ك  ح ع  36 سنة عامل مقيم بذات المساكن أيد ما جاء بالفحص وقرر بأن والده كان يُقيم بمفرده ويعاني من مرض الضغط والسكر وأصيب بحالة نفسيه سيئة  خلال الفترة الأخيرة مما دفعه للإنتحار  ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار مهم من السكة الحديد قبل عيد الأضحى
» "مو" جديد على أبواب الدوري الإنجليزي
» بالأرقام.. أين ذهبت أموال صفقة "نيمار"؟
» ممثلة تركية تنضم لتحدي "كيكي" وعاقبتها مأساة
» عكاشة: "البرادعي" رجل ضال وليس عالمًا
» بالأسماء.. الزمالك يعلن قائمته النهائية لموسم 2018
» تعذيب 533 فلسطينيًا في سجون سوريا حتى الموت
» "كوبر" يرفض تدريب نسور قرطاج
» "إليسا" و"ميسي" يلتقيان في حفل زفاف بإسبانيا
» انقطاع المياه 6 ساعات عن 7 مناطق بالجيزة
» الأرصاد الجوية: طقس الجمعة معتدل

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى