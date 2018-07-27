الزيات لقادة الفكر : اخرجوا من التيه

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التيه

قادة الفكر

الجيل القادم

طالب  المحامي والحقوقي منتصر الزيات قادة الفكر والرأي بتقديم رؤية للخروج من حالة التيه.

وأضاف في تدوينة علي حسابه علي تويتر أن الخروج من التيه هو مشروع الجيل القادم فهل من علماء يجهزونه او يقدمونه ؟

واستنكر الزيات سياسة "ليس في الإمكان أفضل مما كان" ، لأنها تورد أصحابها الموارد يا قادة الفكر والرأي اعصفوا أذهانكم وعقولكم رمموا صفوفكم عالجوا أخطاءكم قدموا رؤى تواجه الهزيمة والانتكاسة لعلكم ترحمون.. تاريخيا.

وأوضح أن الآية الكريمة : (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) تعد دعوة لاستقامة الجوارح مع الروح وتوأمة اللسان مع الفعل خشية الوقوع في مجالات النهي والتوبيخ ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ).


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