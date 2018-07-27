مصرع عامل سقط من أعلى شركة بترول بالإسكندرية

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سقوط عامل

سقوط عامل من اعلى شركة

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من أعلى شركة بترول بالإسكندرية أثناء قيامه بأعمال لحام بأحد تنكات الشركة.

وردت معلومات للواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية من قسم شرطة مينا البصل؛ تفيد بسقوط شخص من أعلى شركة بالإسكندرية.

وتبيّن أنه أثناء قيام "م.س.ا" 42 سنة لحام بالشركة محل البلاغ مقيم شارع بن قرة – منطقة الورديان دائرة القسم بأعمال لحام بأحد التنكات بالشركة "يبلغ طوله 21 متر تقريباً" انقطع الحبل المثبت به وسقط بداخله ما أدى لوفاته.

وبسؤال شقيقاه أيدا ما جاء بالفحص ولم يتهما أحدا بالتسبب فى وفاته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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