تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ"جميل راتب"

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مستشفى

جميل راتب

هاني التهامي

الفنان القدير

صرح هاني التهامي، مدير أعمال الفنان جميل راتب، بآخر التطورات التي وصلت إليها حالة الفنان القدير، لافتا إلى أن الأطباء أكدوا في آخر تقرير لهم أن الحالة مستقرة.

وأضاف "التهامي"، في تصريحات صحفية: "إن جميل راتب غادر غرفة العناية المركزة، وتم نقله لغرفة عادية لتلقي العلاج ويخضع لرعاية ومتابعة مجموعة كبيرة من الأطباء".

وتابع: "أنه لم يتحدد حتى الآن موعد سفره للخارج، و لكن الأطباء صرحوا أنه في حال تعافيه، لن يضطر للسفر ويتلقي العلاج خارج مصر".



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