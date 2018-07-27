"صلاح" يوجه نصيحة عن الحب

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نصح اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أعاد النجم المصري تغريدة للناشط  تتحدث عن الحب وقام بالتعليق عليها.

وكانت تغريدة الشاب كالتالى: "يا جماعه بغض النظر عن التقل والكلام العبيط ده أنا لو حبيت حد هفضل أقوله إنى أد أيه بحبه وإني سعيد بسببه وهبقى مبسوط وطاير من الفرح معاه عادى يخربيت عقولكم ".

فما كان من "صلاح" إلا أن أعاد تغريدة الشاب، كما علق قائلا : "حلو أوى بس متلومش فى الآخر غير نفسك بقا".


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