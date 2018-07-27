  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر05:02 م
بحث متقدم
السيسي

بحضور 3000 و600 ألف سؤال ينطلق مؤتمر السيسي للشباب غدًا

قناة بيراميدز

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طوارئ في أمن الجيزة لتأمين مؤتمر الرئيس غدًا

رئيس الفلبين

موافقة تاريخية.. رئيس الفلبين يصادق على إقامة حكم ذاتي للمسلمين

حقل ظهر ارشفية

مليارات الدولارات تتدفق على مصر من حقل «ظهر»

هياتم: مشيت جوزي عشان مشهد مثير مع "حميدة"

وفاة الفنانة هياتم

صلاح

"صلاح" يوجه نصيحة عن الحب

اطلاقف الغاز

كر وفر بين المصلين وقوات الاحتلال بالأقصى

هذا ما قاله نجل مبارك عن الـ 21 ألف شائعة

هذا ما قاله نجل مبارك عن الـ21 ألف شائعة

نبوءة النفيسي قبل 15 عاما عن تفكيك الإسلاميين

نبوءة النفيسي قبل 15 عامًا عن تفكيك الإسلاميين

«إيني»:

مليارات الدولارات تتدفق على مصر من حقل «ظهر»

آخر الأخبار

حقل ظهر ارشفية
حقل ظهر ارشفية

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تعرف على أكبر اكتشاف بترولي جديد يفوق«ظهر»

#

صندوق النقد يمنح قرضًا لمصر بـ12 مليار دولار

#

القصة الكاملة لبراءة طفل من تهمة «تقبيل» زميلته

#

حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

الغاز

إيني

حقل ظهر

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية اليوم، الجمعة، عن أن الطاقة الإنتاجية لحقل غاز ظهر المصري، قد تصل ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا خلال الأشهر القليلة القادمة، مما سيوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة.

وقالت "شركة إيني"، في بيان، إن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر وصلت إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، وإنها من المتوقع أن تصل لملياري قدم مكعبة يوميًا بحلول سبتمبر المقبل.

وأشارت الشركة، إلى أنها جمعت 50 مليون يورو مقدمًا مقابل إمدادات غاز مستقبلية للحكومة المصرية.

ويعد حقل غاز ظهر، أكبر حقل للغاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، من قبل شركة إيني الإيطالية، ويساعد الحقل  الحكومة المصرية على تجاوز النقص في إمدادات الطاقة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدًا
» «ميلنر»: هذا هو سبب بقاء «صلاح» في ليفربول
» قصف إسرائيلي على غزة
» نتائج أولية.. فوز «عمران خان» بالانتخابات الباكستانية
» تذكرة حفل "أصالة" بالساحل الشمالي بـ1500 جنيه
» "مارادونا" يدخل عش الزوجية
» معسكر تعايش لعناصر الكشافة بقيادة لواء الوحدات الخاصة البحرية
» نبوءة النفيسي قبل 15 عامًا عن تفكيك الإسلاميين
» إعطاء الوالدة المتوفاة "شبشب" لابنتها بشرى بالحمل
» القصة الكاملة وراء مخترع التكييف

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى