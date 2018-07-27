  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر05:03 م
بحث متقدم
السيسي

بحضور 3000 و600 ألف سؤال ينطلق مؤتمر السيسي للشباب غدًا

قناة بيراميدز

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طوارئ في أمن الجيزة لتأمين مؤتمر الرئيس غدًا

رئيس الفلبين

موافقة تاريخية.. رئيس الفلبين يصادق على إقامة حكم ذاتي للمسلمين

حقل ظهر ارشفية

مليارات الدولارات تتدفق على مصر من حقل «ظهر»

هياتم: مشيت جوزي عشان مشهد مثير مع "حميدة"

وفاة الفنانة هياتم

صلاح

"صلاح" يوجه نصيحة عن الحب

اطلاقف الغاز

كر وفر بين المصلين وقوات الاحتلال بالأقصى

هذا ما قاله نجل مبارك عن الـ 21 ألف شائعة

هذا ما قاله نجل مبارك عن الـ21 ألف شائعة

نبوءة النفيسي قبل 15 عاما عن تفكيك الإسلاميين

نبوءة النفيسي قبل 15 عامًا عن تفكيك الإسلاميين

نتائج أولية.. فوز «عمران خان» بالانتخابات الباكستانية

عرب وعالم

عمران خان
عمران خان

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

فوز أردوغان انتصار للمسلمين والقضية الفلسطينية

#

فوز «أردوغان» بالانتخابات التركية من الجولة الأولى

#

تعرف على مصير 6رؤساء حكومة

#

مهاتير محمد يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا

الانتخابات الباكستانية

عمران خان

نتائج أولية

أكدت نتائج جزئية نشرتها اللجنة الانتخابية في باكستان بعد فرز أكثر من 80% من الأصوات، فوز بطل الكريكيت السابق عمران خان، في حين يتحدث منافسوه عن تلاعب في النتائج.

ومن المتوقع أن تعلن مفوضية الانتخابات الباكستانية اليوم الجمعة، النتائج الكاملة لانتخابات عامة مثيرة للجدل، ما يمهد الطريق للفائز، عمران خان، لبدء البحث عن شركاء في تحالف.

وعرض خان في كلمة ألقاها أمس الخميس، وأعلن فيها فوزه التحقيق في مزاعم المعارضة بحدوث تلاعب في الانتخابات وتعهد بتحسين العلاقات مع الهند وأفغانستان المجاورتين بينما دعا إلى علاقات قائمة على "المنفعة المتبادلة" مع الولايات المتحدة.

وتأتي مزاعم المعارضة بحدوث تلاعب في الانتخابات التي أجريت يوم الأربعاء، بعد حملة شرسة واجه فيها الجيش الباكستاني اتهامات بتوجيه السباق لصالح خان ومحاولة محو المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ انتهاء آخر نظام حكم عسكري في عام 2008.

وعلى الرغم من أن "خان" لن يكسب على الأرجح الأغلبية المطلوبة في البرلمان، وهي 137 مقعدا، فإن نتائجه الأفضل من المتوقع تعني أنه لن يجد صعوبة في تشكيل حكومة مع مجموعة شركاء أصغر في الائتلاف.

وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الباكستانية صباح اليوم أن حركة الإنصاف التي يتزعمها "خان" حصلت على 110 مقاعد من 251 مقعدا انتهى فرز الأصوات الخاصة بها. ويضم البرلمان 272 مقعدا.

ووفقا للنتائج الأولية أيضا حصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف، حصل على 63 مقعدا، بينما حصل حزب الشعب الباكستاني بزعامة بيلاوال بوتو زارداري، ابن بينظير بوتو التي تولت رئاسة الوزراء مرتين واغتيلت عام 2007، على 42 مقعدا.

ونقلت صحيفة "دون" الصادرة بالإنجليزية عن شهباز شريف شقيق نواز ورئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف قوله إن حزبه "سيلعب دور المعارضة القوية".

وأظهرت النتائج غير النهائية أن حزب خان نجح أيضا على ما يبدو في انتزاع السيطرة على برلمان إقليم البنجاب، أكبر أقاليم باكستان. ويقيم في البنجاب أكثر من نصف عدد سكان باكستان البالغ عددهم 208 ملايين نسمة وظل مركز قوة لأسرة شريف لأكثر من ثلاثة عقود.

وقال شهباز شريف إن هناك تلاعبا في الانتخابات وتعهد بتقديم الأدلة لمفوضية الانتخابات. وذكر كل من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني أن مراقبيه إما طردوا في العديد من مراكز التصويت أثناء الفرز أو لم يتلقوا الإخطارات الرسمية بنتائج الدائرة الانتخابية وإنما إحصاءات مكتوبة باليد لا يمكن التحقق من صحتها.

ومن المقرر أن تقدم لجنة مراقبة الانتخابات الباكستانية وفريق من الاتحاد الأوروبي تقييمهما للعملية الانتخابية اليوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدًا
» «ميلنر»: هذا هو سبب بقاء «صلاح» في ليفربول
» قصف إسرائيلي على غزة
» نتائج أولية.. فوز «عمران خان» بالانتخابات الباكستانية
» تذكرة حفل "أصالة" بالساحل الشمالي بـ1500 جنيه
» "مارادونا" يدخل عش الزوجية
» معسكر تعايش لعناصر الكشافة بقيادة لواء الوحدات الخاصة البحرية
» نبوءة النفيسي قبل 15 عامًا عن تفكيك الإسلاميين
» إعطاء الوالدة المتوفاة "شبشب" لابنتها بشرى بالحمل
» القصة الكاملة وراء مخترع التكييف

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى