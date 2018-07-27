العثور على جثة ملقاة بجوار شركة الصرف الصحي

27 يوليه 2018 - 04:21 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية, في كشف لغز العثور على جثة شخص ملقاة بجوار شركة الصرف الصحى وبها عدة طعنات وجروح فى أنحاء متفرقة، وتبين أن الجثة لفني لحام كان على علاقة غير شرعية بوالدة أحد المتهمين الذين قاموا بقتله.

بداية الواقعة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية يفيد بتلقيه بلاغًا من " م ع ع " 39 سنة عامل بمحطة الصرف الصحى الكائنة بمنطقة مساكن القسم مقيم منطقة الورديان دائرة قسم شرطة مينا البصل باكتشافه وجود جثة لشخص بجوار الشركة محل عمله.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص مجهول فى بداية العقد الخامس من العمر يرتدى كامل ملابسه موثق القدمين وبمناظرته تبين إصابته بجرحين قطعيين بالرأس وجرح سطحى بالرقبة وجرح قطعى بالساعد الأيمن وآخر غائر بالإلية وسحجات بمعصم اليدين.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى تحديد شخصية المجنى عليه ويدعى "ح م ح" 53 سنة فنى لحام، وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول العامرية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وعلي الفور وجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة .

توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من ر م ب 57 سنة وأبناءه" ه ر ب" 28 سنة، م ر ب 33 سنة م ر ب 32 سنة، م ر ب 20 سنة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف الثانى بأنه حال عودته للشقة سكنهم شاهد والدته ن م ح 56 سنة ربة منزل جالسة بمفردها وترتدى ملابس شفافه وظهرت عليها علامات الأرتباك مما دفعه للشك فى وجود أحد الأشخاص بصحبتها فأسرع لغرفة النوم ووجد المجنى عليه مختبئاً أسفل السرير فاستل سلاح أبيض " سكين - تصادف تواجده وتعدى عليه بالضرب.

وأضاف المتهم أنه وأثناء ذلك فرت والدته هاربة وقام بالاستعانة بالمتهمين الثالث والرابع وقاموا بتكبيله باليدين والقدمين مستخدمين قطعة من الحبال وقاموا بإخفائه داخل بطانية ونقله للشقة سكن الرابع بذات العقار وحضر الأول والخامس وتناوبوا الاعتداء عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء حتى فارق الحياة وشعر الخامس بحالة إعياء وغادر مكان الحادث وخشية افتضاح أمرهم قاموا بإلقاء الجثة من أعلى سطح العقار سكنهم وقفزوا أعلى سطح العقار المجاور وألقوا الجثة بمكان العثور عليها.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط الأدوات المستخدمة { قطعة خشبية - كتر - سكين - بطانية } جميعهم ملوثين بالدماء، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط والدة المتهمين وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.