  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر05:03 م
بحث متقدم
السيسي

بحضور 3000 و600 ألف سؤال ينطلق مؤتمر السيسي للشباب غدًا

قناة بيراميدز

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طوارئ في أمن الجيزة لتأمين مؤتمر الرئيس غدًا

رئيس الفلبين

موافقة تاريخية.. رئيس الفلبين يصادق على إقامة حكم ذاتي للمسلمين

حقل ظهر ارشفية

مليارات الدولارات تتدفق على مصر من حقل «ظهر»

هياتم: مشيت جوزي عشان مشهد مثير مع "حميدة"

وفاة الفنانة هياتم

صلاح

"صلاح" يوجه نصيحة عن الحب

اطلاقف الغاز

كر وفر بين المصلين وقوات الاحتلال بالأقصى

هذا ما قاله نجل مبارك عن الـ 21 ألف شائعة

هذا ما قاله نجل مبارك عن الـ21 ألف شائعة

نبوءة النفيسي قبل 15 عاما عن تفكيك الإسلاميين

نبوءة النفيسي قبل 15 عامًا عن تفكيك الإسلاميين

طوارئ في أمن الجيزة لتأمين مؤتمر الرئيس غدًا

قضايا وحوادث

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس السيسي

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يستقبل بعثة ألعاب البحر المتوسط بالاتحادية

#

ماذا قال«السيسي»عن حضور منافسه مؤتمر الشباب؟

#

نيابة امن الدولة تستدعي 9 صحفيين بـ«المصري اليوم»

#

السلطات الألمانية: 4 آلاف شرطي لتأمين مؤتمر ميونيخ

الاجهزة الامنية

الجيزة

حالة طوارئ

تامين مؤتمر الرئيس والشباب

أعلنت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية للقطاع في بيان لها اليوم الجمعة، عن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لتأمين المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي ينعقد، غدًا، بجامعة القاهرة، لمدة يومين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 وقد تحول ديوان المديرية إلى خلية نحل مع منع الإجازات للضباط (مباحث - نظام) خاصة بقطاع غرب الجيزة -الذي تقع فيه الجامعة جغرافيا- مع استدعاء بعض رجال المباحث من الإجازات، والمصايف ومنع الراحات بمختلف القطاعات، ورفع حالة التأهب القصوى.

وعقد اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومفتشي القطاعات بحضور عدد من رؤساء المباحث، استعرض خلاله خطة التأمين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والتي تتركز على انتشار رجال المباحث داخل وخارج الجامعة، خاصة عناصر الشرطة السرية.

وتمكنت الاجهزة الامنية من فرض السيطرة على الجامعة من أبوابها الستة، خاصة المطلة على محطة مترو الجامعة ومنطقة بين السرايات والمدينة الجامعية التي شهدت إجراءات مشددة ووجودا ملحوظا لرجال الشرطة منذ ليلة أمس.

ونجحت الأجهزة الامنية من شن حملات تفتيشية خلال الساعات الماضية؛ لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وفحص أنشطة العناصر الإجرامية، ومراجعة أوراق المتهمين المفرج عنهم حديثا "تحت المراقبة"، وسط انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة.

 وشهد محيط الباب الرئيسي للجامعة، صباح الجمعة، وجودا مكثفا من عناصر الشرطة مدعومين بسيارات التدخل السريع، تزامنا مع وضع مسؤولي المحافظة برئاسة اللواء كمال الدالي اللمسات الأخيرة من أعمال التشجير والنظافة.

 وأشرف اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، على خطة الانتشار المروري بميدان النهضة وشارع الجامعة، ووضع الحواجز على الجانبين لمنع حالات الانتظار الخاطئ بمحيط الجامعة، وحرص "حجاج" صباح اليوم الجمعة على تفقد خطة الانتشار، ووجود الأوناش والمساعدات الفنية للتدخل في الحالات الطارئة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدًا
» «ميلنر»: هذا هو سبب بقاء «صلاح» في ليفربول
» قصف إسرائيلي على غزة
» نتائج أولية.. فوز «عمران خان» بالانتخابات الباكستانية
» تذكرة حفل "أصالة" بالساحل الشمالي بـ1500 جنيه
» "مارادونا" يدخل عش الزوجية
» معسكر تعايش لعناصر الكشافة بقيادة لواء الوحدات الخاصة البحرية
» نبوءة النفيسي قبل 15 عامًا عن تفكيك الإسلاميين
» إعطاء الوالدة المتوفاة "شبشب" لابنتها بشرى بالحمل
» القصة الكاملة وراء مخترع التكييف

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى