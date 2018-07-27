» تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدًا

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متابعات - خالد الشرقاوي

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا، السبت، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وشمال الصعيد مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22.



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